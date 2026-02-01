Глюкоза вышла на публику в полупрозрачном топе и ботфортах

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) показала фигуру в полупрозрачном топе. Исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Глюкоза предстала перед камерой в черном полупрозрачном топе, который дополнила кожаной курткой, короткими шортами и колготками. Певица завершила образ белыми ботфортами. Исполнительница вышла на публику с уложенными волосами и макияжем.

Звезда замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 18 лет, а младшей Вере 14 лет.

До этого младшая дочь артистки кардинально сменила имидж. Глюкоза и Вера посетили выставку в галерее «Триумф». 14-летняя девушка вышла на публику с черными волосами и челкой. Она также сделала макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Дочь Глюкозы позировала перед фотографами в черном облегающем боди, атласных шортах с ремнем в тон, рваных колготках и ботинках. Вера также добавила к образу аксессуары.