Возлюбленная Леонардо Ди Каприо выложила фото без одежды

Модель Виттория Черетти показала фото без одежды
Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась без одежды. Звезда подиумов разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
27-летняя Виттория Черетти снялась после приема у косметолога. Модель лежала на кушетке, прикрытая одеялом. Манекенщица была запечатлена с убранными волосами и без косметики.
В январе Виттория Черетти Agence France-Presseопубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье, под которое надела стринги в тон. Модель добавила к образу браслет и кольцо. Манекенщица была запечатлена с распущенными волнистыми волосами и макияжем в естественном стиле.
В конце декабря Виттория Черетти разместила снимок, где позировала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.