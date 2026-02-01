Возлюбленная Леонардо Ди Каприо выложила фото без одежды

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась без одежды. Звезда подиумов разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Виттория Черетти снялась после приема у косметолога. Модель лежала на кушетке, прикрытая одеялом. Манекенщица была запечатлена с убранными волосами и без косметики.

В январе Виттория Черетти Agence France-Presseопубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье, под которое надела стринги в тон. Модель добавила к образу браслет и кольцо. Манекенщица была запечатлена с распущенными волнистыми волосами и макияжем в естественном стиле.

В конце декабря Виттория Черетти разместила снимок, где позировала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.