Деми Ловато вышла на публику в платье с глубоким декольте

Певица Деми Ловато вышла в свет с супругом, художником и музыкантом Джорданом Лютесом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Деми Ловато и Джордан Лютес посетили гала-вечер, организованный в преддверии церемонии вручения премии «Грэмми». Для мероприятия певица выбрала черное макси-платье с откровенным декольте и разрезом, которое было украшено пайетками. Артистка также надела босоножки на каблуках, серьги и кольца. Поп-исполнительница позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, тенями и нюдовым блеском для губ. Джордан Лютес предпочел белую рубашку с галстуком, полосатый брючный костюм и туфли.

В августе 2022 года стало известно о романе Деми Ловато и Джордана Лютеса. Они познакомились во время совместной работы над песней певицы «Substance» в январе того же года. Позже Ловато рассказала, что наиболее уверенно чувствует себя во время секса. Неожиданное преимущество интимных связей она назвала в беседе для подкаста «LadyGang».

В ноябре Деми Ловато снялась в пустыне в красном платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали черные трусы и ее обнаженная грудь. Певице сделали нюдовый макияж и укладку с локонами.

