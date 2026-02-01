«До сих пор горяча в свои 38». Снимки Марии Шараповой взволновали поклонников

Экс-спортсменка продемонстрировала отличную форму. Рождение ребенка и завершение карьеры в большом теннисе никак не отразились на ее внешности. И даже пошли на пользу.

38-летняя Мария Шарапова сменила теннис на зимний вид спорта. Легендарная спортсменка поделилась свежими снимками в своем блоге.

«Оказывается, я все еще хорошо катаюсь на лыжах», — подписала она фото, на которых позирует в стильном лыжном комбинезоне.

Поклонники оценили зимний наряд Шараповой, хотя многие до сих пор лелеют надежду увидеть теннисистку в фирменной белой мини-юбке, футболке-поло и кроссовках с ракеткой в руках.

«Пожалуйста, вернитесь в теннис, Мария», «Такая милая», «Совершенство», «Теннисный мир без тебя уже не тот», «Она до сих пор горяча в свои 38», — пишут фолловеры.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Свое решение она сообщила не на громкой пресс-конференции, а через личное письмо, опубликованное в журналах Vogue и Vanity Fair. В нем Мария рассказала, как сложно расставаться с теннисом, ставшим частью ее жизни с детства. Главной причиной ухода она назвала серьезные проблемы со здоровьем, а именно — хроническую боль в плече.

«Боль в плече стала моим постоянным спутником. Со временем сухожилия так ослабли, что каждый удар по мячу отдавался нестерпимой болью», — признавалась спортсменка.

Сейчас Мария наслаждается заслуженным отдыхом и реализует себя в одной из главных для женщины ролей — матери и жены. Она живет в Лос-Анджелесе с бизнесменом Александром Гилксом, которому три года назад подарила чудесного сына Теодора. О помолвке Шараповой с миллиардером в 2020 году писали все крупные издания, однако свадьбы не состоялось до сих пор.