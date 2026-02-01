Россияне бросились омолаживать пенисы

Процедура омоложения пениса набирает популярность среди россиян старше 30 лет. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным канала, запись к косметологам, которые проводят такую процедуру, забита на месяц вперед. Для контурного омоложения в пенис делают укол с гиалуроновой кислотой. Процедура безболезненная, а эффект сохраняется до 18 месяцев. Стоимость составляет от 24 до 50 тысяч рублей за сеанс.

В результате орган становится более гладким и упругим, а также увеличивается его длина и толщина. После процедуры необходимо избегать полового контакта в течение двух недель. Среди рисков — возникновение уплотнений, отеков и снижение чувствительности.

