Фактурный трикотаж: самые модные вязаные вещи сезона и как их носить

Еще пару лет назад трикотаж в нашем гардеробе отвечал за понятный функционал: тепло, комфорт, «чтобы было». Сегодня все меняется. Вязаные вещи выходят на первый план и становятся заметной частью образа — не фоном, а акцентом. Особенно если речь идет о фактурном трикотаже.

Кружевные, рельефные, тонкие вязаные изделия постепенно вытесняют привычные базовые свитеры. Они выглядят интереснее, добавляют глубину образу и при этом остаются такими же удобными для повседневной жизни.

Почему фактурный трикотаж снова в центре внимания

После долгого периода минимализма в моде хочется деталей, тактильности, ощущения «живой» вещи. Фактурный трикотаж как раз про это. Его хочется рассматривать, трогать, носить близко к телу.

Кроме того, на моду сильно влияет интерес к винтажной эстетике, аккуратной женственности и интеллектуальному индивидуальному стилю. Вязаные вещи с узорами, ажуром и сложной текстурой выглядят более осмысленно и добавляют образу характер, не требуя сложной стилизации.

Какие виды фактурного трикотажа сейчас актуальны

Ажурный и кружевной трикотаж

Легкий, полупрозрачный, с аккуратными узорами. Он смотрится особенно красиво в нейтральных оттенках — молочном, сером, черном, пыльно-розовом. Его легко носить днем и вечером, он добавляет образу мягкости и воздуха.

Рельефная вязка

Косы, объемные узоры, выразительная текстура. Эти вещи хорошо держат форму и выглядят собранно даже в простых сочетаниях. Особенно эффектно смотрятся в спокойных, глубоких цветах — шоколадном, бордовом, темно-синем.

Тонкий вязаный трикотаж

Практически вторая кожа. Его ценность — в аккуратной посадке и возможности использовать в многослойных образах. Такой трикотаж хорошо работает под жакетами, пальто и кардиганами.

Вязаные изделия с деталями

Пуговицы, воротники, манжеты, необычная линия горловины. Именно такие нюансы превращают вещь из «просто свитера» в полноценный элемент образа.

Чем заменить базовый свитер

Если привычный свитер кажется слишком простым, его легко заменить:

тонким вязаным лонгсливом,

ажурным джемпером,

вязаным топом или жилетом,

кардиганом, который носят как самостоятельную вещь.

Такие изделия сохраняют комфорт, но добавляют визуальный интерес и ощущение продуманности.

Как носить фактурный трикотаж в реальной жизни

Главный принцип — баланс. Если вещь активная по текстуре, остальные элементы образа могут быть спокойными.

Ажурный или тонкий трикотаж хорошо сочетается с:

джинсами прямого кроя,

юбками миди,

классическими брюками,

лаконичной обувью.

Рельефный трикотаж красиво смотрится с простыми низами и минималистичными аксессуарами. Он не требует сложных дополнений — фактура уже делает всю работу.

Отлично работает и многослойность: вязаный лонгслив под жакет, ажурный джемпер под пальто, кардиган поверх базового топа.

На что обращать внимание при покупке

Перед покупкой стоит задать себе несколько простых вопросов:

приятна ли вещь к телу,

держит ли она форму,

как выглядит при дневном свете,

легко ли представить ее в нескольких образах,

сочетается ли она с тем, что уже есть в гардеробе.

Хороший фактурный трикотаж не должен быть сложным. Он просто органично вписывается в жизнь. Это один из самых простых способов обновить гардероб без радикальных изменений. Он добавляет образам глубину, делает их интереснее и при этом остается удобным и носибельным.

Иногда достаточно заменить одну привычную вещь на более выразительную — и стиль начинает звучать иначе.