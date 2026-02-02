Известная плюс-сайз-модель обнажила грудь для журнала

Известная американская плюс-сайз-модель Палома Эльсессер в откровенном виде снялась для журнала. Публикация появилась на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 33-летняя манекенщица предстала в прозрачных черных колготках. При этом она прикрыла руками обнаженную грудь и продемонстрировала лицо без макияжа.

Известно, что Эльсессер изучала в университете психологию и литературу, когда ее заметила в соцсетях визажистка Пэт Макграт и положила начало ее модельной карьере. Впоследствии девушка несколько раз появлялась на обложках журнала Vogue, участвовала в мировых показах, приобрела дом и выпустила книгу. В свою очередь, в 2023 году она удостоилась премии Fashion Awards в номинации «Модель года».

«Раньше я воспринимала себя как человека с массой изъянов: смуглая девушка с ментальными проблемами и лишним весом, вечным беспорядком в доме и неспособностью разобрать даже почту. Работа в моделинге изменила мое отношение к себе. Она дала мне цель — бросать вызов стереотипам о внешности, которые я когда-то принимала на веру. Теперь мое тело — это инструмент для связи с миром и воплощения новых идей», — заявила манекенщица в интервью The Cut.

