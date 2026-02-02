Пенис назвали главным вдохновением для дизайнеров в 2026 году

Редакторы британского журнала Dazed назвали пенисы главным вдохновением для дизайнеров в 2026 году. Материал опубликовал на сайте модного издания.

Фэшн-журналистка Эллиот Хосте заметила, что с начала года многие знаменитости выходили в свет в нарядах, похожих на мужские гениталии. Так, актриса Тейяна Тейлор, которую в 2021 году мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, посетила премьеру фильма The Rip в скульптурном платье бренда Ashi Studio с визуально увеличивающими бедра деталями. Позже в наряде, похожего дизайна, вышла в свет певица Charli XCX. Знаменитость появилась на премьере киноленты «Грозовой перевал» в платье марки Vivienne Westwood, оформленном корсетом и юбкой, которая также визуально увеличивала бедра.

По словам Хосте, такие образы также можно было увидеть и на показах, прошедших в рамках Недели моды. Их продемонстрировали публике бренды Simone Rocha и Zuhair Murad.

Модный обозреватель считает, что за этим дизайном кроется особый смысл. По ее мнению, за последние несколько лет вдохновением для модельеров служили именно женские бедра. Они делали на них акцент с помощью корсетов и пышных юбок. Теперь дизайнеры решили сделать их более притягательными и желанными.

«Нынешние фаллические формы, которые мы видимо сегодня на подиумах, кажутся эволюцией этой тенденции. Дизайнеры преувеличивают женские формы до такой степени, что по иронии судьбы, они больше становятся похожими на пенисы», — объяснила Хосте.

Ранее сообщалось, что итальянский бренд Prada выпустил на подиум манекенщиков в одежде с пятнами. Представители марки объяснили это отпечатками жизни.