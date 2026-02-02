Певица Полина Гагарина выложила фото в крошечном бикини

Певица Полина Гагарина снялась в купальнике на фоне обвинений в анорексии. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Полина Гагарина показала, как прошел ее отдых с семьей на Мальдивах. На одном из фото певица стояла перед зеркалом в крошечном бикини с принтом и вязаной белой мини-юбке. Поп-исполнительница собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Она также выложила фото с детьми: сыном Андреем и дочерью Мией.

«Мой самый счастливый отпуск ! Мы так давно не смеялись... пусть так будет всегда!» — подписала пост знаменитость.

Несколько недель назад интернет-пользователи заподозрили у Гагариной анорексию и обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.

«Кожа да кости! Будто болеет чем-то»; «Хлебушка бы, да с пельмешками»; «Может, с фотошопом перестаралась? Как-то выглядит Полина, как худосочная девочка-подросток»; «На грани анорексии. О своих детях подумайте, зачем так себя истощать?» — написали под постом певицы.

Несмотря на критику, часть подписчиков встала на защиту Гагариной, отмечая ее естественную красоту и отсутствие признаков пластических операций.

Накануне певица в шоу «Что о тебе думают?» рассказала, что сейчас находится не в той форме, которая ей нравится. Она также раскрыла Ксении Собчак секрет своей фигуры.