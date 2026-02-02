Жена Джастина Бибера вышла в свет в платье с полупрозрачными вставками

Модель Хейли Бибер в платье с полупрозрачными вставками вышла в свет с мужем Джастином Бибером. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Хейли и Джастин Бибер стали гостями церемонии вручения премии «Грэмми», которая прошла 1 февраля в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику модель выбрала черное макси-платье Alaïa c полупрозрачными вставками. Манекенщица добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Бизнесвумен сделали высокий пучок и макияж с темно-розовой помадой и румянами. Джастин Бибер предпочел черную футболку, брючный костюм, ботинки и цепь.

© Соцсети

Певец также выступил на премии. Поп-исполнитель вышел на сцену в одних трусах и носках. Артист продемонстрировал новую татуировку на спине в честь своей супруги.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая 2024-го манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа того же года певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.

В конце сентября Джастин и Хейли Бибер поделились фото, сделанными во время съемки с годовалым сыном Джеком. Модель сидела на руках у исполнителя. Манекенщица была одета в белую облегающую майку и синее джинсы. Интернет-пользователи посчитали, что у бизнесвумен виден округлившийся живот.