Тональный алфавит: чем отличаются тональные кремы для лица

Бьюти-индустрия развивается такими темпами, что искусственный интеллект ей может смело позавидовать. И если каких-то 10 лет назад распространен был тональный крем, то сейчас можно встретить кучу разных продуктов для улучшения тона кожи.

И нет, тональники давно вышли и за привычные BB-, CC-кремы. Появились другие буквенные обозначения. Но как понять, чем они отличаются и какой подойдет именно вам? Разбираемся вместе с визажистом Викторией Иванятовой.

BB-крем — бальзам красоты

В принципе, с ним знакомы многие. Но, как говорится, — «Повторение — мать учения». BB-крем расшифровывается как Beauty Balm и переводится дословно, как бальзам красоты. Вопреки распространенному мнению, что ВВ-кремы появились в Корее, это не так. Средство изобрели немецкие дерматологи для ускорения заживления и восстановления кожи после глубоких агрессивных пилингов и травмирующих косметических процедур. Только вот европейцы не оценили изобретение, зато в Корее он нашел отклик у публики. Формулу доработали, увеличили количество полезных компонентов.

«ВВ-крем можно описать, как классический тональник с функциями ухаживающего крема только с менее заметными перекрывающими способностями. Средство сокращает видимость высыпаний, выравнивает тон и текстуру лица, при наличии SPF защищает от солнца. Но игнорировать основной уход и пользоваться только ВВ-кремом не стоит. Все-таки он не для этого изобретался», — говорит Виктория.

СС-крем — контроль цвета

СС-крем, или Color Control Cream, появился как ответ на желание получить средство, которое одновременно ухаживает за кожей и выравнивает ее тон. В отличие от BB-кремов, концентрация тональных пигментов в СС-версии ниже, поэтому они не маскируют недостатки. Основная задача — корректировать цвет лица, выравнивая тон, придавать коже свежий и здоровый вид. При этом формулы СС-кремов насыщены ухаживающими компонентами, а многие из них содержат SPF-фильтры, что делает их идеальным вариантом для летнего сезона.

«СС-кремы не создают плотного покрытия, поэтому не утяжеляют кожу и не забивают поры. В линейках СС-кремов можно встретить привычные корректирующие оттенки (зеленые, желтые и лавандовые), которые никак себя не обозначают при растушевке, но эффективно маскируют покраснения, следы акне, сосудистые сеточки или пигментацию», — отмечает эксперт.

DD-крем — ежедневная защита

Следующей ступенью в эволюции двухбуквенных кремов стал DD-крем — Daily Defense, что в переводе означает «ежедневная защита». Первоначально его разработали как увлажняющее средство для сухих участков тела — локтей, коленей и ступней, насыщенное питательными компонентами. Однако вскоре производители адаптировали формулу для лица, превратив его в универсальный крем для повседневного ухода. DD-крем сочетает в себе свойства BB и CC, но делает упор не на маскировку недостатков, а на защиту кожи от внешних факторов, включая ультрафиолет, загрязненный воздух и свободные радикалы.

«Текстура DD-крема почти невесомая, быстро впитывается и не требует интенсивной растушевки. В отличие от своих „буквенных“ собратьев, он почти не содержит тональных пигментов, поэтому выступает больше как уходовое и профилактическое средство. DD-крем лучше всего подходит для жирной или комбинированной кожи, так как не утяжеляет ее и справляется с капризной текстурой», — комментирует визажист.

ЕЕ-крем — отшелушивание кожи

Регулярно отшелушивать нужно кожу любого типа. Если этого не делать, то гиперкератоз, шелушение, землистый цвет лица вам обеспечены. И тут может помочь не только пилинг, скраб или энзимная пудра. На арену выходит EE-крем, или Extra Exfoliating, что переводится как «экстра-отшелушивание». Его разработали с целью, чтобы помочь коже оставаться свежей и сияющей без частого посещения салона. ЕЕ-крем мягко обновляет кожу, отшелушивает омертвевшие клетки, увлажняет, придает здоровое сияние. Многие варианты содержат SPF-фильтры и даже действуют на пигментацию после акне, делая недостатки менее заметными.

«EE-кремы не имеют никакого отношения к тональным средствам, поскольку они не маскируют недостатки. Они не предназначены для частого использования, не подходят для тонкой или чувствительной кожи. EE-кремы подойдут вам, если вы сталкиваетесь с тусклым цветом лица, черными точками и закупоренными порами», — говорит Виктория.

РР-крем — здоровый цвет лица

PP-крем, или Pink Perfect, (в переводе с английского означает «розовое совершенство») — это база под макияж, а не самостоятельное тональное средство. Отличительная особенность — розовый оттенок в тюбике, который сразу привлекает внимание, но при нанесении на кожу крем становится прозрачным и незаметным. Главная задача PP-крема — подготовить лицо к нанесению декоративной косметики, сгладив рельеф кожи и создавая идеальный фон для тональных средств, BB- или CC-кремов.

«Секрет эффекта заключается в силиконовых частицах, входящих в состав РР-крема. Они заполняют мелкие неровности, сглаживают морщины, уменьшают видимость пор, скрывают следы шрамов и постакне. В результате кожа выглядит ровной, гладкой и ухоженной. Любые тональные средства ложатся ровно, не подчеркивают сухие участки или шелушения», — отмечает визажист.

ZZ-крем — «темная лошадка»

ZZ-крем — относительно новое средство в бьюти-алфавите, и пока перевод его аббревиатуры не придумали. Зато функции у него впечатляющие: это одновременно праймер, уходовое средство, легкая маскировка для пигментных пятен, веснушек и высыпаний. В составе формулы присутствуют растительные и эфирные масла, витамины и минералы, а также компоненты с противовоспалительным и очищающим действием. Поэтому ZZ-крем можно смело использовать обладателям проблемной и жирной кожи.