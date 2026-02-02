Весна-лето 2026: какие цвета будут в моде и как актуально их сочетать

Весна и лето 2026 в моде выглядят неожиданно спокойно. Вместо давления трендов и визуального шума дизайнеры предлагают выдохнуть и одеться в цвет. Точнее, в оттенки, которые не спорят с реальностью, а подстраиваются под неё. На подиумах доминирует мягкая палитра, будто слегка припылённая солнцем.

Пастель в новом сезоне перестаёт быть наивной. Розовый уходит от образа «для принцесс» и звучит взрослее. Его носят крупные модные дома, сочетая с серым, тёплым коричневым, хаки и даже насыщенным красным. Такой розовый легко вписывается в повседневный гардероб и не требует особого повода.

Неожиданным фаворитом стал лиловый. Раньше его воспринимали как сложный цвет на любителя, а теперь он уверенно выходит в центр внимания. Дизайнеры показывают, что этот оттенок умеет быть универсальным. В одних коллекциях он отвечает за удобные городские образы, в других — за нарядные вещи с акцентом на вечер.

Отдельного внимания заслуживает белый Cloud Dancer, выбранный Pantone главным цветом 2026 года. Это не стерильный белый и не холодный минимализм. Скорее, ощущение чистоты. Его активно используют бренды с разной эстетикой, от авангарда до строгой архитектурности. Такой белый легко комбинируется и задаёт ощущение свежести, даже если образ собран максимально просто.

Но сезон не ограничивается только нежными оттенками. Контраст добавляют яркие цвета. Синий кобальт уверенно вытесняет тёмно-синий и выглядит живо как в дневных комплектах, так и в вечерних образах. Красный остаётся символом энергии и притяжения. Дизайнеры используют его точечно или делают главным героем образа, не боясь перебора.

Тёплые оттенки тоже играют важную роль. Мягкий жёлтый с намёком на сливочное масло создаёт ощущение уюта и света. Персиковый балансирует между оранжевым и розовым и выглядит особенно выигрышно в нарядных образах. Его уже называют будущим трендом свадебного сезона.

Цветовая история весны и лета 2026 напоминает путешествие во времени. Здесь есть отсылки к пастели шестидесятых и яркости восьмидесятых, но без прямых цитат. Всё собрано в современный, спокойный и очень носибельный гардероб.