Российская блогерша пришла на «Грэмми» в откровенном наряде

Российская блогерша Александра Белякова посетила 68-ю музыкальную премию «Грэмми». Снимками и роликами с ковровой дорожки она поделилась в TikTok.

Заработавшая миллионы на продаже медитаций инфлюэнсер вышла в свет в кружевном платье с прозрачным подолом, дополнив образ меховым шарфом.

Белякову впервые заметили на публичном мероприятии после новостей о предстоящем разводе с мужем, блогером Сергеем Косенко, которого объявили в розыск в России. Мужчиной заинтересовалась полиция из-за вирусного видео, в котором он бросал двухмесячного сына в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике со снегом использовал куклу, а не настоящего младенца. При этом его уже бывшая жена никак не комментировала произошедшее.