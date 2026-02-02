Модель и актриса Пэрис Хилтон показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум посетили церемонию вручения премии «Грэмми», которая прошла 1 февраля в Лос-Анджелесе. Модель вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, украшенном пайетками. Актриса также надела солнцезащитные очки, массивные серьги, черные длинные перчатки, кольцо и браслет. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с розовыми румянами и блеском для губ. Картер Реум был одет в белую рубашку и черный брючный костюм.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила в личном блоге, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у пары появилась дочь Лондон.

В январе Пэрис Хилтон стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Gucci. Она позировала в серебряном блестящем мини-платье и черных кружевных колготках с логотипом марки. Образ дополнили полупрозрачные перчатки и солнцезащитные очки. Волосы актрисе выпрямили, сделали макияж с розовой помадой и татуировку в форме красного сердца. Съемка прошла на кровати, а рядом с Хилтон позировал ее домашний питомец.

