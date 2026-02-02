Почему стоит купить помолвочное кольцо с выращенным бриллиантом

Помолвочное кольцо с выращенным бриллиантом — лучший выбор на старте семейной жизни из-за разумной стоимости. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина.

«Одно из ключевых преимуществ выращенных бриллиантов — их доступная стоимость по сравнению с природными камнями. При одинаковых характеристиках по цвету, чистоте и огранке разница в цене может быть существенной. Для молодой семьи это означает возможность направить сэкономленные средства на более практичные и важные цели: организацию свадьбы, путешествие, обустройство дома или формирование финансовой подушки. Помолвочное кольцо остается значимым символом, но не становится чрезмерной нагрузкой для бюджета», — заявила эксперт.

Стилист опровергла миф, согласно которому выращенный бриллиант — это «не настоящий» камень. Фомина объяснила, что на самом деле он полностью идентичен природному по химическому составу, физическим и оптическим свойствам.

«Такой бриллиант имеет ту же твердость, блеск и игру света, а отличить его от добытого в природе невозможно без специального оборудования. Более того, выращенные камни проходят ту же сертификацию и соответствуют международным стандартам качества», — отметила она.

Эксперт заявила, что из-за того, что помолвочное кольцо принято носить каждый день, практичность играет не меньшую роль, чем внешний вид. Фомина отметила, что при должном уходе выращенный бриллиант сохранит свою изначальную красоту. Она посоветовала снимать кольцо при походе в душ, приготовлении еды или во время тренировки. Стилист также призвала не забывать отдавать украшение специалистам на профилактическую чистку раз в год.

Фомина обратила внимание, что более доступная стоимость выращенных бриллиантов дает свободу выбора дизайна.