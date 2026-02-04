12 средств с антистатик‑эффектом, которые помогут волосам зимой

Зимние морозы в этом году не пощадили никого — впрочем, как и шапки. И дело даже не в том, как мы в них выглядим. С «прибитым» объёмом причёски ещё можно что‑то придумать, а вот укротить наэлектризованные волосы — та ещё задачка. Поэтому решаем проблему на этапе укладки: собрали 12 средств с антистатик‑эффектом.

Питательное масло Keratin Repair, Apivita

Масло сглаживает секущиеся кончики, снижает ломкость и сразу приводит длину в аккуратный вид. Формула даёт термозащиту до 230 °C, поэтому горячая укладка перестаёт быть стрессом для причёски. Волосы не электризуются, не пушатся и не тянутся к одежде — даже при сухом воздухе они остаются послушными и гладкими.

Разглаживающий крем Pink Bubbles, Mone Professional

Крем удобно использовать каждый день, чтобы привести в порядок непослушные волосы. После нанесения локоны становятся мягче и приобретают естественный блеск. Антистатический эффект спасает при перепадах температур и в помещениях с сухим воздухом: благодаря спрею волосы не электризуются и не липнут к лицу или одежде.

Спрей‑уход для волос All in One Performer, L’Oreal Professionnel

Экономите место на полочке в ванной или просто любите, когда один продукт решает несколько задач? Вам сюда. Спрей‑уход закрывает зимние потребности волос. Смягчает, придаёт блеск, укрепляет и восстанавливает волосы, а также облегчает сушку, укладку и расчёсывание. Ну и не без термозащиты и антистатического эффекта. Распределите небольшое количество равномерно по чистым влажным волосам, высушите и уложите привычным способом.

Термозащитный спрей Hi‑T Security, AlterEgo Italy

Спрей легко интегрировать в уход за волосами: наносите его на влажные волосы перед феном или на сухие, если планируете сделать укладку утюжком. Он не утяжеляет волосы, поэтому они остаются подвижными и гладкими. Помимо термозащиты, продукт обеспечивает антифриз‑эффект, добавляет блеска и визуально «полирует» длину.

Питательный крем для сухих волос Nutrisubstance, Medavita

Альтернатива многоэтапным системам для ухода за волосами. Несмываемый крем возвращает к жизни сухие пряди, увлажняя и питая их по всей длине. Ферментированная рисовая вода в составе помогает снизить статическое электричество и ущерб от механического воздействия на пряди.

Спрей‑термозащита для волос с пантенолом 0,5 % и маслом арганы 0,1 %, Art&Fact

Спрей облегчает расчёсывание и делает волосы более послушными, благодаря чему они легче поддаются укладке. Наносить советуем на чистые, слегка подсушенные волосы и распределить расчёской по всей длине, не забывая про кончики. Так волосы останутся гладкими на весь день.

Спрей‑антистатик Winter Magic, Tefia

Отлично впишется в бьюти‑рутину тех, кто уже выработал поэтапный уход за волосами. Спрей смягчит волосы, уберёт пушистость и предотвратит электризацию, а заодно облегчит укладку. Используйте как финальный этап ухода после нанесения привычных продуктов на подсушенные волосы, затем приступите к укладке привычным способом.

Anti‑frizz сыворотка для гладкости волос «Аромакология. Восстановление», Л’Окситан

Эту сыворотку стоит ввести в постоянный уход обладателям повреждённых и ломких волос. Помимо избавления от фриза и электризации, средство разглаживает, восстанавливает и придаёт блеск. Термозащита в составе подготовит волосы к любому виду горячих укладок. Использовать можно как на влажные, так и на сухие волосы.

Несмываемая маска‑флюид Pro Bio Hair, Levrana

Если у вас уже есть бальзамы и кондиционеры всех мастей, но до желаемого эффекта осталось как будто «ну ещё чуть‑чуть», это то, что нужно. Средство несмываемое, а потому вписывается как последний этап ухода перед укладкой. Состав богат на протеины, кератин и витаминные комплексы, что поможет в усмирении пушистости и разглаживании структуры волос.

Спрей для волос Premium Line Spray Glance, Limba Cosmetics

Базовый спрей, чтобы разгладить волосы и дополнить восстанавливающий уход. Используйте на влажные волосы перед укладкой и на сухие для дополнительного антистатического эффекта. Оставляет на волосах приятный парфюмированный шлейф.

Дефинирующий крем для кудрявых волос, «Кудрявый Метод»

Пористая текстура кудрявых волос требует больше ухода в холодное время года. Крем для укладки сыграет на руку сразу по всем фронтам: разделит локоны, запечатает влагу в волосах, защитит от перепадов температур и уберёт фриз от электризации. Наносите как обычный кудрявый уход — на мокрые волосы после мытья головы, — а затем сушите на диффузор.

Крем‑спрей 16‑In‑One, Ruxxi

Многозадачный крем‑спрей решает проблемы с ломкостью, обезвоженностью и секущимися кончиками, устраняет статистику и обеспечивает термозащиту. Подойдёт в качестве средства перед укладкой или несмываемого ухода для тех, кто предпочитает сушить волосы естественным способом. Перед использованием лучше распылить в ладонь и затем распределить по волосам, чтобы не переборщить в нанесении.