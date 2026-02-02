«Только с панели». Наряд Юлии Пересильд с «Золотого орла» обругали в Сети

Наряд российской актрисы Юлии Пересильд с кинопремии «Золотой орел» описали в сети фразой «только с панели». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя артистка посетила мероприятие в черном платье длины макси с объемными красными рукавами. При этом предмет гардероба оказался оформлен разрезом выше колена, шлейфом и глубоким П-образным декольте.

Поклонники высказались об образе знаменитости в комментариях.

«Фу, вульгарщина», «Смешной, нелепый наряд», «Абсолютно безвкусное платье», «Только с панели», «Юля красивая, но наряд все испортил», — заявили юзеры.

Ранее в феврале дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо».