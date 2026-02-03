Российская актриса снялась обнаженной после набора веса

Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева снялась в откровенном виде после набора веса. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

37-летняя звезда сериала «Чики» поделилась кадрами с отдыха с подругами на Бали. На одном из них она предстала полностью обнаженной в бассейне под открытым небом.

© Lenta.ru

При этом ранее артистка заявила, что за полгода набрала 13 килограммов и ее вес составляет 86 килограммов.

В свою очередь, в июне 2024 года Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото.