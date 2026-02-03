Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в трусах

Канадский певец Джастин Бибер в откровенном образе вышел на сцену ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Материал приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

Отмечается, что артист выступил на данной церемонии впервые за четыре года. Он исполнил песню Yukon, представ перед камерами в атласных трусах-боксерах и носках.

В свою очередь, пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на новую татуировку на спине звезды. Юзеры предположили, что он набил портрет своей супруги — модели Хейли Бибер, которая также присутствовала на премии.

В сентябре Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой.