Актриса Марго Робби вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в платье с бархатным корсетом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex 2 февраля в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой. Артистка также надела чокер в тон наряду. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.

На прошлой неделе Марго Робби была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.

Позже Марго Робби раскритиковали выбор туфель. Она позировала в черном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли-лодочки на экстремально высоком каблуке. В кадре было видно, как напряжены мышцы на ногах у актрисы из-за неудобства обуви.

Ранее Марго Робби и Джейкоба Элорди осудили за флирт на публике.