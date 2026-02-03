Мифы о наращивании волос, в которые пора перестать верить

Наращивание волос — процедура популярная до сих пор. Всего за пару часов можно кардинально преобразиться, получить желаемую длину и объем. Тем более, что далеко не все могут отрастить волосы до попы (тут дело вовсе не в лени, а в фазах цикла роста прядей).

Кстати, процедуру наращивания волос придумал английский парикмахер и стилист Саймон Форбс в 60-х годах ХХ века. За свое изобретение он получил Награду Тысячелетия от Товарищества британских парикмахеров. Поэтому процедура вовсе не новая, но все равно уверенно обрастает мифами, которые ничего не имеют общего с реальностью. Вместе с парикмахером-стилистом Екатериной Фоменко разбираемся в популярных заблуждениях о наращивании волос.

Процедура наращивания вредит собственным волосам

Думаем, вы часто слышали такое утверждение. Но с реальностью это никак не соотносится.

«При соблюдении базовых правил наращивания нагрузка на корни волос распределяется равномерно. Поэтому вред натуральным волосам исключен. Правда, есть недобросовестные мастера, которые крепят искусственные пряди, как попало, игнорируя пропорции. Тут, конечно, есть риск повреждения натуральных волос», — комментирует Екатерина.

После снятия наращенных волос свои становятся тонкими и ломкими

Само наращивание никак не влияет на структуру родных волос. После снятия искусственных прядей может возникнуть ощущение, что волос стало меньше. Но это вполне объяснимо, ведь вы уже привыкли к определенной густоте и длине за время ношения наращенных прядей.

«Я часто делаю фото до и после наращивания. Так вот, если сравнить волосы после снятия искусственных прядей и фото до, то никакой разницы не заметно», — говорит эксперт.

Длительное ношение наращенных волос останавливает рост натуральных

Если бы это было так, то никто бы не приходил на коррекцию. В среднем волосы отрастают на 1 см в месяц. И тут не важно, есть ли у вас наращивание или нет. Ощущение, что волосы не растут возникает, потому что кончики часто ломаются или выглядят непрезентабельно. Но по мере роста своих волос наращенные пряди будут опускаться все ниже.

Наращенные волосы выглядят искусственно

В начале 00-х это было действительно так. Но технологии меняются, появляются новые методы, материалы и техники. Сейчас сложно отличить натуральные волосы от наращенных (если, конечно, за ними ухаживать, вовремя делать коррекцию и ходить к профессионалам).

За наращиванием сложно ухаживать

Не сложнее, чем за натуральными волосами. Достаточно подобрать хорошие средства по уходу, бережно мыть и сушить волосы, не ложиться спать с мокрыми волосами. Понятно, что наращенные волосы не получают питательных веществ из корней, но и в осиное гнездо прическа не превращается при грамотном уходе.

«И да, наращенные волосы можно окрашивать, завивать, выпрямлять, делать разнообразные прически», — говорит парикмахер.

Места крепления искусственных прядей слишком заметны

Только, если речь идет о непрофессиональной работе. Сейчас существуют разные техники наращивания волос: капсульное, ленточное, на кольцах, трессовое. В принципе, любое из креплений не будет заметно. Мастера могут подобрать маленькие и практически незаметные крепления, которые даже рукой будет сложно нащупать.

Нарастить можно только длинные волосы

На самом деле, можно записаться на процедуру наращивания, имея собственную длину волос от 5 см. Если меньше, то места крепления могут быть слишком заметно. Кстати, нарастить с помощью капсул можно даже челку.

Наращенные волосы быстро отваливаются

При правильном уходе наращенные пряди можно носить 1-2 года. Коррекцию необходимо выполнять каждые 2-4 месяца (тут все зависит от скорости роста родных волос). Если ее не делать, то прическа потеряет форму и привлекательность. Все-таки родные волосы растут, капсулы опускаются вниз. Сами по себе наращенные пряди отваливаться не должны, за исключением всяких форс-мажоров.

Искусственные пряди несут чужую энергетику

Понимаем, кто-то воспринимает все это за чистую монету. Но постараемся вас успокоить. Все донорские пряди проходят тщательную дезинфекцию, мытье, сушку, окрашивание, покрытие кремниевым или силиконовым слоем (для блеска и шелковистости), расчесывание. При таком количестве манипуляций не должно и следа остаться от чужой энергетики, поэтому не беспокойтесь.