Базовый минимум косметички девочки-подростка

Кто из нас не таскал из маминой косметички тени и губную помаду? Или не пытался сделать из одеколона и огурца лосьон от прыщей? Подростковые бьюти-эксперименты, правда, у большинства были провальными, зато мы считали себя взрослыми. Сейчас же, многие бренды косметики выпускают специальные продукты, адаптированные для подростковой кожи.

© Freepik

Причем, это касается как уходовой, так и декоративной косметики. И вроде хочется сказать ребенку: не торопись взрослеть, вырастишь и поэкспериментируешь с макияжем. Но куда же без подростковых бунтов и ошибок? Так что не ругайтесь, а лучше помогите собрать ребенку подходящую ему косметичку. А мы вам поможем!

Средство для очищения кожи

Это, конечно, база. Кожа подростков из-за бушующих гормонов склонна к повышенной жирности, сальному блеску, образованию прыщиков и черных точек. Поэтому подсветите подростку, что обязательно нужно очищать кожу дважды в день. И не мылом, а мягким средством. Лучше всего подойдут гели или пенки без агрессивных ПАВов и спирта. Отдавайте предпочтения продуктам, которые содержат успокаивающие и антибактериальные компоненты, которые помогут справиться с жирным блеском и подсушить высыпания.

Тоник

Еще один обязательный продукт. После очищения часто меняется рН кожи, из-за чего может возникнуть чрезмерная сухость, зуд, шелушение и высыпания. Тоник как раз нормализует щелочной баланс, завершает этап очищения и предупреждает потерю влаги. Опять же, ищите продукты без спирта и агрессивных компонентов. Идеально — с увлажняющим действием.

Увлажняющий крем

При выборе увлажнения стоит сосредоточиться на индивидуальных особенностях подростковой кожи. Ведь тип кожи может быть разным. Для жирной и проблемной кожи подойдут кремы с более легкой и нежирной текстурой, которые содержат противовоспалительные компоненты (цинк, сера, салициловая кислота, экстракт календулы). Для сухой кожи подойдут более насыщенные текстуры с добавлением натуральных некомедогенных масел (масла виноградной косточки, семена шиповника, конопли, сладкого миндаля, жожоба), гиалуроновой кислоты и пептидов. Кожу лица рекомендуется увлажнять два раза в день, после очищения и нанесения тоника.

SOS-средства от прыщей

Никаких прижиганий прыщей спиртом или духами! Только специальные точечные продукты, которые наносятся на проблемные места. SOS-средства от прыщей довольно насыщенные, содержат в составе подсушивающие, противовоспалительные и антибактериальные компоненты. Работают довольно быстро, поэтому уже через пару часов прыщик не должен быть таким красным и воспаленным.

Санскрин

Да, да, подростковую кожу тоже нужно защищать от негативного воздействия солнца. Все-таки оно «светит всем одинаково» и у детей нет никакого иммунитета к ультрафиолету. Только для подростков лучше выбирать детские санскрины, а взрослые оставить на возраст от 18 лет. Солнцезащитный крем наносится на открытые участки тела в дневное время, за 30 минут до выхода на улицу, независимо от погоды.

Декоративная косметика

Как бы нам не хотелось, чтобы ребенок подольше не красился, каждый родитель проходит через процедуру покупки декоративной косметики. Кто-то через слезы, кто-то через боль, кто-то через шантаж... Но декоративной косметики все-таки нужно минимум в косметичке подростка.