Чем на самом деле дорогой пуховик отличается от дешевого

Покупая пуховик, мы часто думаем, что переплачиваем за логотип на рукаве. На деле же разница между «бюджетом» и «премиумом» ощущается в первый же морозный или ветреный день, утверждает автор канала CONSO BLOG.

© ГлагоL

Дешевые куртки обычно шьют из простого полиэстера. Он блестит, шуршит и, что хуже всего, не «дышит». В итоге в метро вы обливаетесь потом, а на улице этот пот моментально остывает, и вы начинаете мерзнуть. Дорогие бренды используют мембранные ткани или плотный нейлон с пропиткой: они не пропускают ледяной ветер и капли воды, но при этом отводят лишнее тепло от тела.

В дешевом пуховике внутри часто намешано перо (соотношение 50/50). Эти острые стержни перьев со временем начинают вылезать через швы и колоть вам спину, а сама куртка после первой же стирки превращается в тонкую «ветровку». В качественных моделях пуха не меньше 80%, он очень легкий и упругий. Такую куртку можно сжать в комок, и она тут же расправится, набрав в себя воздух, который и удерживает тепло.

Посмотрите на прострочку. В недорогих моделях куртку прошивают насквозь. В местах швов утеплителя нет — там только две нитки и дырочки от иголки, через которые гуляет ветер. В дорогих пуховиках внутри стоят специальные перегородки (баффы). Пух лежит в отдельных «пакетах», не сбивается в кучу и не оставляет пустых мест, через которые выдувается тепло.

Дешевая пластиковая молния может «зажевать» ткань или просто лопнуть на морозе в самый неподходящий момент. На дорогих вещах стоят мощные замки, которые легко застегнуть даже в толстых перчатках, и кнопки, которые не вылетают вместе с «мясом» через месяц носки.

Дешевый пуховик — это лотерея на один сезон. Дорогая модель — это вещь, в которой вам будет одинаково комфортно и в -5, и в -25 градусов, причем прослужит она лет пять, не теряя вида. Если есть возможность, лучше один раз вложиться в технологичную вещь, чем каждый год покупать новую «перопуховую» куртку.

