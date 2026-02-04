Шесть классных сывороток, которые поддержат здоровье кожи

Любой крем можно превратить в супербанку, если дополнить его правильным компаньоном. Один из самых простых, но эффективных вариантов — добавить в уход сыворотку, которая будет работать с конкретными запросами: морщинами, пигментацией или недостаточным увлажнением. Вот шесть вариантов на случай, когда необходимо вывести уход на новый уровень.

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка Double Serum, Clarins

Обновлённая формула сыворотки насчитывает больше двух десятков растительных экстрактов и пять активных молекул. Компоненты не только предупреждают признаки старения, но и работают с актуальными возрастными изменениями. Состав имитирует гидролипидную мантию кожи и не вызывает раздражения.

Выравнивающая сыворотка Clarifying, Doctor Babor

Если бы прыщи и следы от них оставались в подростковом возрасте вместе с первыми романтическими переживаниями, мир был бы другим. Но реальность такова, что постакне не исчезает самостоятельно. Эта выравнивающая сыворотка с азелаиновой кислотой поможет убрать пятна от прыщей и осветлить пигментацию, а заодно сделать текстуру кожи более ровной. Использовать в дуэте с солнцезащитным средством!

Подтягивающая сыворотка с ретинолом 0,1 %, Blithe

Мягкое средство для заботы о коже, на которой становятся заметны первые возрастные особенности. Среди активов есть ретинол и его растительный аналог — бакучиол. Вместе они профилактируют морщины, усиливают выработку коллагена и повышают упругость кожи. Приятный бонус — наличие в составе модного ПДРН. Здесь его версия, добытая из успокаивающей центеллы азиатской, чтобы микроповреждения кожи заживали быстрее.

Антиоксидантная защитная сыворотка, Angiofarm

Антиоксиданты известны тем, что защищают кожу и повышают её защитные скиллы перед лицом повседневных раздражителей. Это помогает предотвратить появление морщин и ускоряет процесс восстановления кожи. Помимо антиоксидантов в формуле сыворотки есть витамин С для ровного тона, феруловая кислота для плотности и ангиогенин для стимуляции обновления клеток.

Сыворотка‑концентрат Feel the Moist, Icon Skin

Иногда коже не хватает базового увлажнения, что решается внедрением в уход гиалуроновой кислоты. В этой сыворотке гиалуронка представлена сразу тремя видами молекул с разной молекулярной массой. Средство восстанавливает и поддерживает водный баланс и помогает удержать влагу в клетках, не создавая на поверхности кожи липкой плёнки.

Ампульная сыворотка с ниацинамидом и экстрактом риса, Dr. Ceuracle

Да, продукта внутри немного, но насыщенная активами формула компенсирует небольшой объём. В составе — корейская классика. Например, рисовый экстракт, который выравнивает тон и улучшает эластичность кожи. Его дополнили дуэтом из ниацинамида и ретинола для комплексного выравнивания тона и противостояния с акне и первыми морщинами.