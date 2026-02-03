Селена Гомес вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте

Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Селена Гомес посетила презентацию собственного бренда косметики Rare Beauty в магазинах Ulta. Певица вышла на публику в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, которое было украшено аппликацией в виде цветка. Актриса дополнила образ колготками, туфлями на каблуках, кольцами и массивными серьгами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

© Газета.Ru

12 января Селена Гомес и ее супруг Бенни Бланко посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для мероприятия черное макси-платье с открытыми плечами, верх которого был украшен белыми перьями. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и кольца. Внимание интернет-пользователей привлекла поза, в которой стояла артистка. Фанаты заметили, что она положила руку на живот, как бы намекая на беременность.

В сентябре 2024 года Селена Гомес рассказала в интервью Vanity Fair., что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, что беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка».