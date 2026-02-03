Собчак выложила фото в кружевном корсете с клатчем «из макарон»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в кружевном корсете. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ксения Собчак позировала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».

© Газета.Ru

«Чтобы влезть в корсет, купленный еще в торговом доме "Москва", паста должна быть только в виде сумки!» — подписала пост Собчак.

В конце января журналистка и модель Елена Перминова вместе проводили время в Куршевеле. Телеведущая предстала перед камерой в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами и кольцом. Знаменитость собрала волосы в пучок и сделала макияж. Модель предпочла розовую облегающую комбинацию и чулки.

До этого Ксения Собчак снялась в черной кожаной куртке и тигровых брюках. Образ дополнили очки и черные ботинки на высокой подошве.