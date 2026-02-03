«Давление уже скачет». Максим Галкин* возбудил фанаток в Сети

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) восхитил поклонниц фотографией в облегающей майке. Комментарии и кадры опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

49-летний Максим Галкин продемонстрировал мышцы, стоя в оранжевой майке и черных штанах перед зеркалом. Юморист был запечатлен во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте во Франции.

© Газета.Ru

«Последние дни в Куршевеле», — подписал пост комик.

Подписчики восхитились внешним видом Максима Галкина, отправив комплименты в комментариях.

«Максим, зачем вы себя прятали столько лет?! Не останавливайтесь», «У меня давление уже скачет, а мне всего 29 лет. Пощадите», «Максима нужно клонировать!», «Принц Чарминг какой-то прям», — писали поклонницы.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Пользователи писали, что юморист изменился до неузнаваемости, и стали называть его новым секс-символом. Поклонники восхищались не только подкаченным телом артиста, но и его прической, а также бородой. Жена Галкина Алла Пугачева тоже отмечалась под фотографиями. Она делилась, что ее супруг делает все, как ей нравится.

Недавно пластический хирург Софья Абдулаева предположила, что Максим Галкин изменился внешне после операции по пересадке жира в мышцы. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что это популярная процедура у мужчин.

По мнению Софьи Абдулаевой, пластический хирург мог помочь Галкину достичь красивой физической формы, после чего он стал ее поддерживать тренировками в спортзале и правильным питанием.