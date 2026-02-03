Тимоти Шаламе прогулялся по улице с сумкой за миллион рублей

Американский актер Тимоти Шаламе в роскошном образе прибыл в кинотеатр Prince Charles Cinema в Лондоне, чтобы встретиться с коллегами по фильму «Марти Великолепный». Кадры публикует Daily Mail.

© globallookpress

Шаламе прогулялся по улице в объемной куртке-бомбере, надетой поверх толстовки, а также рваных брюках карго и ботинках.

© Lenta.ru

Помимо этого, актер был запечатлен в солнцезащитных очках и с сумкой Hermes Mini Kelly, стоимость которой составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).

В декабре 2025 года Тимоти Шаламе навали деревенским дураком из-за ярко-красного наряда на прогулке. Папарацци запечатлели звезду «Дюны» в кожаном образе Givenchy.