Модель Хейли Бибер вышла в свет в мини-платье с открытой спиной

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в платье с открытой спиной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джастин и Хейли Бибер посетили вечеринку, организованную после церемонии вручения премии «Грэмми» 1 февраля. Модель выбрала для закрытого мероприятия белое мини-платье с открытой спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу босоножки на каблуках, сияющий клатч и серьги с бриллиантами. Бизнесвумен уложили волосы в пучок и сделали макияж в естественных тонах.

Джастин Бибер предпочел голубую толстовку, широкие джинсы и тапки. Он поделился фото с мероприятия в своих соцсетях.

Хейли и Джастин Бибер стали гостями церемонии вручения премии «Грэмми». Модель вышла в свет в черном макси-платье Alaïa c полупрозрачными вставками. Манекенщица добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Бизнесвумен сделали высокий пучок и макияж с темно-розовой помадой и румянами. Джастин Бибер надел черную футболку, брючный костюм, ботинки и цепь.

