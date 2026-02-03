55-летняя Ума Турман села на шпагат на съемке для журнала

Американская актриса и бывшая модель Ума Турман снялась для журнала Harper's Bazaar Taiwan. Пост появился на ее странице и в аккаунте издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость в том числе предстала на кадрах в укороченном черном жакете, кожаных брюках в тон и белой юбке. При этом она продемонстрировала поперечный шпагат.

Поклонники оценили фотосессию в комментариях.

«Готова к новым съемкам в "Убить Билла"», «Королева!», «Гибкая женщина!», «Самая красивая в мире», «Ты обладаешь невероятной смелостью и всегда была такой», — отметили юзеры.

В январе 51-летняя испанская актриса Пенелопа Крус снялась для журнала, прикрыв голую грудь сумкой.