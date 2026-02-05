Возлюбленная Илона Маска пришла на свадьбу в золотом платье с вырезом

Миллиардер Илон Маск вышел на публику со своей возлюбленной Шивон Зилис. Об этом сообщает издание Spletnik.

Илон Маск и Шивон Зилис посетили свадьбу близкого советника президента США Дональда Трампа, Дэна Скавино, которая прошла во Флориде. Мать четверых детей предпринимателя выбрала для мероприятия золотое платье с вырезом, украшенное стразами, и белый жакет. Она также надела серьги и цепочку с кулоном. Шивон Зилис распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Илон Маск предпочел белую рубашку, черный брючный костюм и красный шарф.

На торжестве также появился Дональд Трамп с родственниками.

Илон Маск впервые вышел в свет с матерью своих троих детей Шивон Зилис 22 января 2025 года. Официально пара не жената, их первые дети, близнецы Азур и Страйдер, появились на свет в 2021 году. Затем у пары появилась дочь Аркадия, пол которой долгое время не раскрывался.

В марте 2025 года Шивон Зилис рассказала о рождении своего четвертого ребенка от Илона Маска. Публикацию о своих детях она разместила в социальной сети X.