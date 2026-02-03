Цвет как заявление: неочевидные сочетания, которые будут в моде в 2026 году

Классика вроде черного с белым работает всегда, но настоящее ощущение времени дает смелое сочетание оттенков. В 2026 году палитра становится глубже, эмоциональнее и чуть менее предсказуемой, чем обычно.

Когда весна уже близко, так хочется больше цвета, чтобы поднять настроение себе и другим. И это прекрасно, потому что мода в этом году благоволит к яркому выражению себя в одежде и аксессуарах. Стилист Алина Лобанова рассказала о трендовой палитре — и о том, какие сочетания будут самыми удачными.

Оранжевый и бордо

Это не просто сочетание яркого и глубокого оттенков. Бордо смягчает пыл оранжевого, а тот, в свою очередь, оживляет благородную тяжесть бордо. «Вместе они создают ощущение уверенности и теплоты, которые особенно хорошо работают осенью и зимой, но и на фоне молодой зелени будут звучать прекрасно. Такая пара отлично смотрится как в одежде (пальто с шарфом, свитер с брюками), так и в аксессуарах», — утверждает эксперт по моде.

Песочный и чайная роза

Очень мягкая, но выразительная пара: песочный берет на себя функцию нейтрали, а нежная роза задает эмоциональный тон. Вместе они выглядят ровно, без чрезмерной сладости, и подходят под минимализм и более романтичные образы. Эта связка работает в повседневных образах и в офисных, добавляя спокойную, но чувственную эстетику.

Графит и янтарный

Графит — спокойная база, янтарный — яркий и интересный акцент. «Последний добавляет энергии и света, а темный оттенок удерживает образ в рамках дорогой сдержанности. Это идеальная пара для тех, кто хочет быть заметным, но не ярким в лоб, а в таком благородном варианте», — рассказывает стилист.

Морская волна и охра

Трендовая пара для 2026: морская волна привносит свежесть и глубину, а охра добавляет тепла и приземленности. Вместе они создают ощущение баланса между прохладой и уютом, что особенно востребовано в переходные сезоны. Отлично работает в теплой одежде или в принтах для легких платьев, а также в декоративных акцентах.

Лавандовый и шоколадный

Эта пара играет на контрасте мягкого и глубокого: лавандовый приносит воздушность и женственность, шоколадный — серьезность и структуру. Вместе они создают образ, который кажется сложным и продуманным, но при этом совершенно не тяжеловесным. Это идеальный выбор для вечера или расслабленного уикенда.