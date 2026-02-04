Химик объяснил, почему обувь портится зимой

На улицах в качестве противогололедных материалов используют смеси на основе хлоридов кальция, натрия и магния. Они опасны для обуви, но главная ошибка, из-за которой обувь портится и скользит, — это неправильный уход, объяснила «Газете.Ru» химик, доцент кафедры «ХимБиоТех» Московского Политеха Инна Артамонова.

Основным компонентом антигололедных смесей являются хлориды, которые сушат кожу и замшу, приводят к их растрескиванию, вызывают образование белых солевых разводов, разрушают клеевые соединения, что резко сокращает срок службы обуви.

«Представьте, что соль действует как губка, которая впитывает всю влагу из кожи. А когда соль кристаллизуется внутри пор кожи или замши, кристаллы разрывают структуру изнутри. Причем повреждаются и структуры подошвы, ослабляют клеевые соединения, снижают эластичность резины и полиуретана, приводят к тому, что обувь становится скользкой. Соль проникает в микропоры резины, делает ее жесткой и хрупкой. Подошва теряет сцепление с поверхностью», – пояснила эксперт.

По словам Артамоновой, недостаточно просто протирать обувь влажной тряпкой. Важно использовать специальные водо- и грязеотталкивающие пропитки, кремы на основе воска и масел.

«Важно удалять соль сразу после прихода с улицы, не давая ей впитаться. Для этого обувь нужно промыть чистой водой. Сушить обувь рекомендуется при комнатной температуре, вдали от радиаторов и прямых источников тепла. После нужно использовать пропитки. Они покрывают материалы обуви невидимой пленкой с низким поверхностным натяжением — капли воды и раствора реагентов скатываются, не смачивая поверхность. Кремы и воски заполняют поры кожи, создавая плотный механический барьер против проникновения солей. Масла и жиры защищают также нити швов от разрушения», — объяснила Артамонова.

Реагенты оказывают на обувь накопительный эффект, проникают в структуру кожи и замши, вызывая скрытую коррозию фурнитуры, трещины, потерю эластичности и цвета.