«Надела ковер из 70-х». Кейт Миддлтон раскритиковали из-за нового образа

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон раскритиковали из-за нового образа. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

3 февраля Кейт Миддлтон посетила фабрику Melin Tregwynt, которая изготавливает шерстяные изделия с традиционными валлийскими узорами. Принцесса Уэльская выбрала для выхода на публику шерстяное оранжевое пальто с геометрическим узором, темно-зеленую водолазку и брюки с высокой талией того же оттенка от бренда Виктории Бекхэм. Жена принца Уильяма завершила образ золотыми серьгами-кольцами, ремнем и туфлями на каблуках.

Однако некоторые читатели Daily Mail не оценили наряд принцессы Уэльской.

«Кейт что, надела ковер из 1970-х? Серьезно, ей бы не помешал совет по стилю у герцогини Меган», «В 70-х у меня было похожее пальто. Тогда я его ненавидела», «Не надевайте эти дурацкие брюки от Виктории Бекхэм, которые волочатся по полу», «Что она вообще на себя надела?!», «Брюки Бекхэм, как всегда, волочатся по земле», — писали поклонники королевской семьи.

20 января Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли с официальным визитом в Шотландию. Спустя несколько дней папарацци разобрали образ принцессы. Оказалось, что для выхода Кейт Миддлтон предпочла черную водолазку Zara, юбку Johnstons of Elgin x Le Kilt, замшевые сапоги и пальто, оформленное в синюю клетку.