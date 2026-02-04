Экс-ведущая Ревизорро опубликовала фото в купальнике

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая показала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

47-летняя Елена Летучая стояла перед зеркалом в розовом слитном купальнике, который сочетала с белыми широкими брюками, сланцами в тон и косынкой. Телеведущая добавила к образу большую плетенную сумку, браслеты, кольца и солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики. Снимок был сделан во время отдыха артистки в Бразилии.

«В путешествии не сравнивай. Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт... Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться», — написала Летучая под фото.

В декабре Елена Летучая подвела итоги года и показала кадры, сделанные в разные месяцы. На одном из фото телеведущая была запечатлена в черном бюстгальтере, который был украшен пайетками. Артистка также надела темный низ, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Звезда программы «Ревизорро» добавила к образу золотые серьги, браслеты и ожерелье. Летучая позировала с кудрявыми распущенными волосами и макияжем.