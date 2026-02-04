Возлюбленная Ди Каприо вышла в свет в «голом» платье без бюстгальтера

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, появилась на публике в «голом» платье. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

27-летняя Виттория Черетти позировала перед камерой в черном кружевном прозрачном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду пушистую сумку в тон, босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

© Соцсети

В декабре Виттория Черетти выложила в личном блоге снимок, где предстала в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.

До этого папарацци подловили Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти в Лос-Анджелесе. Влюбленные, которые обычно скрывают свои чувства от публики, целовались во время шопинга. Позже актера и манекенщицу засняли на обеде в кафе Architecture Cafe.