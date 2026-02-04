Американская певица и актриса Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально. Комментарий приводит издание People.

33-летняя знаменитость посетила запуск линии собственного бренда косметики Rare Beauty. При этом она призналась, что сама любит игривый и привлекательный макияж, поскольку по-прежнему чувствует себя молодой.

«Я чувствую себя кокеткой. Мне кажется, я все еще ощущаю молодость. Мне нравится немного соблазнительный, возможно, немного сексуальный образ», — подчеркнула она.

Известно, что упомянутую косметическую марку Гомес запустила в 2020 году.

В январе в сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес. Знаменитость снялась в кровати, демонстрируя укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках.