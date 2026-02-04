59-летняя Холли Берри снялась в прозрачном платье

Американская актриса Холли Берри показала откровенные фото со съемок для журнала The Cut. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» предстала перед камерой в прозрачном макси-платье. При этом она отказалась от бюстгальтера. В то же время артистка снялась в белом боди с абстрактным принтом и декольте до талии.

В свою очередь, в Лос-Анджелесе» (Crime 101), где исполнила роль страховой брокерши средних лет, которая демонстрирует грудь, чтобы заключать сделки с клиентами-миллиардерами. Так, в одной из сцен босс женщины высмеивает сотрудницу из-за возраста, давая понять, что ее «срок годности давно истек».

«Ее персонаж показался мне таким правдоподобным. Достигаешь возраста, когда чувствуешь себя маргинализованной, обесцененной. Ты чувствуешь это на работе. Ты чувствуешь это со стороны общества. Но я твердо решила, что не позволю себя стереть. Именно поэтому я сделала своей миссией нормализацию темы менопаузы — теперь я буду говорить об этом громче, чем когда-либо», — объяснила свои взгляды Берри.

