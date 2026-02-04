Главные тренды K-Beauty на 2026 год

Корейская косметика давно вышла из статуса модного открытия и уверенно чувствует себя на западном рынке. Это уже не эксперимент для самых любопытных, а полноценная система ухода, которая закрепилась в магазинах, соцсетях и повседневных привычках. Крупные бьюти-ритейлеры расширяют корейские полки, бренды из Сеула выходят за пределы онлайна, а TikTok делает из нишевых средств массовые бестселлеры быстрее любого маркетинга.

© Just Talks

Если раньше интерес к K-Beauty строился на эффекте новизны, то сейчас фокус сместился. В 2026 году люди хотят понимать, как и зачем работают продукты. Покупателей волнует не просто «вау-банка», а логика ухода. Что дает тот или иной ингредиент, когда его лучше использовать и какой результат ждать через месяц, а не через день. Чем больше знаний, тем выше доверие к брендам и тем осознаннее выбор.

При этом запрос остается прежним — заметный эффект без вреда для кожи. Корейские марки продолжают адаптировать клинические технологии под домашний формат. Средства с эффектом процедур из кабинета косметолога больше не выглядят агрессивно и не требуют сложных схем. Именно это постепенно приводит к новой версии glass skin. Теперь важен не только блеск, но и плотность, упругость, ощущение наполненности кожи. Лицо должно выглядеть живым, а не отполированным.

Параллельно уходит мода на перегруженные многоступенчатые ритуалы. В приоритете лаконичные, но умные формулы, которые легко вписываются в обычный день. Один продукт — несколько задач. Такой подход хорошо сочетается с идеей slow aging, которая активно развивается в Корее. Вместо войны с возрастом — стабильное увлажнение, мягкие активы, защита от солнца и поддержка кожного барьера. Результат не мгновенный, зато устойчивый.

Отдельное внимание получают био-регенерирующие ингредиенты. PDRN и экзосомы уверенно переходят из профессионального сегмента в массовый. Их ценят за способность успокаивать кожу, поддерживать выработку коллагена и улучшать общий тон.

Корейский подход влияет не только на уход за лицом. Волосы тоже входят в зону glass-эффекта. Здоровый вид начинается с кожи головы, поэтому на первый план выходят очищающие и успокаивающие средства для корней. Легкие эссенции и спреи добавляют блеск и гладкость без утяжеления, а сами волосы выглядят ухоженными даже без сложной укладки.

Даже макияж подстраивается под эту эстетику. Например, брови становятся мягче и светлее. Никакой резкой графики — только аккуратная форма, которая не перетягивает внимание на себя и делает лицо визуально спокойнее.

Еще один заметный сдвиг — интерес к ночным маскам нового поколения. Они работают дольше, лучше удерживают влагу и помогают коже активнее восстанавливаться во время сна. Плюс растет интерес к охлаждающим средствам, которые реагируют на температуру кожи и помогают справляться с покраснениями и перегревом.