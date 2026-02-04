Назван самый популярный в мире модный бренд

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный в мире модный бренд за последний квартал 2025 года. Информация появилась на одноименном сайте.

© Lenta.ru

Рейтинг вновь возглавила французская марка Saint Laurent. Второе и третье места по-прежнему остались за Miu Miu и COS. В свою очередь, на пять позиций поднялся и оказался на четвертой строке бренд Ralph Lauren, а замкнул пятерку Prada.

В то же время в десятку вошли Coach, The Row, Burberry, Gucci и Moncler.

Ранее в январе платформа Pinterest, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео, назвала самые модные цвета 2026 года.