Перечислены самые популярные в мире одежда и обувь

Эксперты аналитической платформы Lyst, изучающей потребительское поведение в индустрии моды, назвали самые востребованные в мире предметы одежды, обуви и аксессуары по итогам последнего квартала 2025 года.

Лидером рейтинга стал вязаный джемпер американского бренда Ralph Lauren с воротником на молнии. На втором месте — пуховик испанской марки Massimo Dutti, на третьем — вязаная шапка-бини канадской компании Arc'teryx. Четвертое и пятое места заняли кашемировый шарф британского модного дома Burberry и сумка-тоут Chloe Paddington.

В десятку также вошли утепленные балетки UGG, свитшот Parke в стиле преппи, слингбэки Saint Laurent, джинсы клеш Victoria Beckham и пальто Lemaire в духе «тихой роскоши», говорится в исследовании.

