Россияне удивились фото журнала Vogue с десятирублевой купюрой

Корейский филиал журнала Vogue использовал российские купюры в своей новой фотосессии. Об этом сообщает RT.

© РИА Новости

На снимке были запечатлены десятирублевая и пятидесятирублевая купюры, монеты, кисти для макияжа, карандаши, пудра, тени и блокнот. Интернет-пользователи удивились использованию российских денег.

«Моя десятка тут оказывается! Я искал ее...», «Неожиданная приятность», «Наши деньги? Вау», «О, денюжки родные вижу, лайк», «Русские деньги! Неожиданно!», — писали россияне в комментариях.

На прошлой неделе певица Ариана Гранде высмеяла фотосессию с неудачным фотошопом, опубликованную в японской версии журнала Vogue. Комментарий 32-летняя артистка оставила на одной из фанатских страниц в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На снимке Гранде поднимает левую руку, на которой видны не пять, а шесть пальцев.

«Я говорила, что мне нужны дополнительные инструменты, чтобы начать работу над альбомом! Благодарна за них», — в шутку поблагодарила она журнал в комментариях.

До этого актриса Марго Робби стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Она позировала в черном оголяющем грудь платье на кровати.