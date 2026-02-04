Дочь Даны Борисовой сравнили с равиоли на премьере фильма

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полину сравнили с равиоли на премьере фильма «Равиоли Оли». Кадры и комментарии появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) ее матери.

© Lenta.ru

18-летняя наследница артистки вышла в свет в черном прозрачном наряде без рукавов, сквозь который просвечивалось нижнее белье. В свою очередь сама телезвезда выбрала голубой брючный костюм и белый топ.

Пользователи сети раскритиковали внешность дочери Борисовой в комментариях под постом. «Дочка скоро как колобок будет», «Точно равиоли», «Луна, луна... это я про лицо», «В кого ты дочь превратила?», «Пухнатые такие», — написали они.

Ранее в январе Дана Борисова назвала дочь кабанихой из-за веса. Полина рассказала, что отправилась с матерью на отдых, где подверглась критике.