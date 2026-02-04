Зачем мужчины обращаются к пластическому хирургу

Пластические операции чаще выбирают для себя состоятельные мужчины, которые обеспокоены возрастными изменениями лица или стремятся к телу мечты, рассказал НСН Сергей Блохин.

© ТАСС

Обращаясь к пластическому хирургу, мужчины чаще всего делают липосакцию, абдоминопластику или блефаропластику, заявил в беседе с НСН пластический хирург Сергей Блохин.

За последние пять лет мужчины стали примерно на 40% чаще обращаться к пластическим хирургам, пишут «Известия» со ссылкой на уролога-андролога, кандидата медицинских наук, руководителя клиники Proclinic Саро Бенджаняна. По его словам, в списке процедур набирают популярность интимные операции. Возраст большинства пациентов находится в диапазоне от 30 до 50 лет. При этом основной причиной обращения к пластическому хирургу становится психологический дискомфорт и неуверенность в себе. Блохин заметил, что сегодня на шесть-семь женщин на приеме пластического хирурга приходится один мужчина.

«Мужчины приходят с разными проблемами, которые касаются внешности, но не так, чтобы в два раза чаще. На заре моей деятельности мужчины практически не оперировались. Сейчас довольно многие делают лицо, веки, липосакцию, абдоминопластику, поправляют некоторые части тела. Интимная хирургия у мужчин довольно развита. Но это не наша тема, урологи этим занимаются. По соотношению с операциями у женщин — где-то 1 к 6 или 1 к 7. На шесть-семь женщин приходится, может быть, один мужчина. Пластическая хирургия напрямую связана с развитием общества. Человек получил хлеба, зрелищ, и потом хочет чего-то еще. Некоторые идут в совершенствование своего тела. Более спортивные — идут в спортзал, и таким путем достигают идеального тела. Но многие идут к пластическим хирургам», — сказал он.

По словам собеседника НСН, иногда мужчины стремятся прибегнуть к пластической хирургии по надуманным проблемам. В таких случаях врач, как правило, старается отговорить от ненужной операции.

«Ситуации есть разные. Один человек просто надуманно нашел у себя какую-то проблему. У другого проблема есть, и он приходит к пластическому хирургу ее исправить. Бывают возрастные изменения, в том числе в лице. Если проблема надуманная, ее не стоит трогать, потому что любая операция может привести к негативным последствиям. По этике хирургии я должен сказать: «Вам не надо этого делать, идите домой». Многие прислушиваются. В основном к пластическим хирургам приходят мужчины определенного достатка. Пластическая хирургия — вещь дорогая. Если мужчине доходчиво объяснить, что операция не нужна, человек разумный просто соглашается с тобой и забывает эту проблему. Но некоторым операция нужна. Это, например, общественные деятели, медийные люди», — объяснил Блохин.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин сообщил «Радиоточке НСН», что риски осложнений серьезного уровня есть в рамках любой пластической операции. Он также подчеркнул, что ослепнуть можно не только после блефаропластики.