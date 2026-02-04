Стилист объяснил суть тренда на «грязные» волосы

Еще недавно мы были уверены: ноги нужно держать в тепле, а голову с волосами вместе — в холоде и чистоте. Желательно до скрипа. Оказалось, все не так-то просто.

© Freepik

Сегодня в моде обратное: меньше мыть и вообще трогать, да и в целом — перестать стараться слишком уж активно. Как бы парадоксально и странно это ни звучало, «грязный уход» — это не про неопрятность и отказ от благ цивилизации, а про отказ от агрессивного контроля и возвращение волосам их естественности поведения. Стилист Евгения Куклина рассказала, в чем тут фишка.

Лучшее — враг хорошего

За последние годы уход стал гиперактивным.

«Все эти бесконечные шампуни с кислотами, пилинги для кожи головы, скрабы, маски, ампулы — дайте нам уже таблеток от жадности, да побольше. А волосы от этого, кстати сказать, ничуть не стали лучше, они стали уставшими. Возникший в последнее время тренд на грязный уход — это нормальная реакция. Меньше очищения и стимуляции всего на свете, больше времени на восстановление естественного баланса кожи головы. Природа всяко умнее нас», — подчеркивает эксперт.

Натуральный блеск должен появляться сам

Вы знали об интересном перевертыше: чем чаще мы моем голову, тем активнее кожа головы вырабатывает себум, пытаясь компенсировать потерю защиты. В итоге волосы быстрее жирнятся, выглядят тусклыми и требуют еще больше средств. И так — по кругу. Когда мы сокращаем частоту мытья, себум распределяется по длине и начинает работать как природный кондиционер.

Отстаньте от себя

Современный уход долго строился по принципу «надо что-то делать и лучше бы — получше». «Грязный уход» предлагает противоположную философию: иногда стоит просто оставить все, как есть. И не вмешиваться.

«Меньше термической укладки утюжком и феном, дайте своей многострадальной голове отдохнуть. Вы очень быстро обнаружите, что волосы перестают ломаться, пушиться и выглядеть истощенными. Оказывается, покой — тоже вполне себе бьюти-стратегия», — подчеркивает стилист по волосам.

Это тренд про текстуру

Да, и очень важно: «грязный уход» не означает «грязные волосы». Речь идет о мягкой, живой текстуре, которая выглядит естественно и чуть небрежно. Это значит — живые волосы с характером, а не идеально выпрямленные или залитые стайлинговыми средствами. Этот эффект особенно хорошо считывается в стрижках средней длины, бобах, шегги и волнах, где движение важнее гладкости.