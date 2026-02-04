Названы звезды с самыми идеальными волосами на «Грэмми»

Редакторы People назвали звезд с самыми идеальными волосами на церемонии вручения премии «Грэмми». Данный материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

По данным журналистов, первое место в списке заняла певица Сабрина Карпентер, которой сделала прическу звездный парикмахер Эвани Фраусто.

«Сабрина была моей музой. Мы хотели, чтобы прическа выглядела мягкой и воздушной, с прядями, которые естественно ниспадали бы на затылок», — рассказала она.

Помимо этого, эксперты отметили образы певиц Чаппелл Роан, Тайлы и Келси Баллерини, которая назвала свой внешний вид безупречным.

«Идеально подстрижена и ухожена», — написала она в соцсетях.

Пятерку замкнула автор песен Кейлани.

«Немного текстуры и уход за кожей головы для моей младшей сестры, двукратной обладательницы премии "Грэмми"», — высказалась стилист по волосам JStayReady.

В завершение внимание редакторов привлекли участницы группы Katseye с темными распущенными волосами и колумбийская певица Karol G с укладкой с эффектом выгоревших волос.

Ранее в феврале женщина сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я подавлена». Юзерша с никнеймом @manicllama88 рассказала, что впервые за год решила обратиться в салон и сделать прическу с текстурированными слоями длиной до плеч.