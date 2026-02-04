Мадонна станцевала под свой хит в кружевном корсете

Певица Мадонна в кружевном корсете снялась под свой хит 1992 года. Об этом сообщает Daily Mail.

© globallookpress

67-летняя Мадонна в черном кружевном корсете, чулках и леопардовой шубе станцевала перед камерой. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивные серьги. Волосы певице уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В ноябре инсайдер издания Radar Online рассказал, что Мадонна тайно помолвлена с 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом. Источник отметил, что футболист относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», а также дает ей чувство уверенности и спокойствия.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные пока не определились с датой свадьбы, но поп-исполнительница уже выбирает место для ее проведения. Среди вариантов, которые рассматривает звезда, Италия, Португалия и ее поместье в Ист-Хэмптоне. По словам инсайдера, артистка «хочет знаменательного праздника в окружении самых любимых людей».

Источник также рассказал, что Мадонна собирается заключить брачный договор с молодым возлюбленным.