Хейли Бибер без штанов покаталась на лыжах

Американская модель Хейли Бибер в откровенном виде покаталась на лыжах для рекламы собственного бренда косметики Rhode. Публикация появилась на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на одном из фото без штанов на заснеженной горе. Она позировала в короткой плюшевой куртке белого цвета, трусах в тон и лыжных ботинках.

В свою очередь, в подписи к посту манекенщица представила веганскую маску для губ, придающую объем. Она отметила, что новый продукт будет доступен к покупке 9 февраля.

Ранее в феврале Джастин Бибер в откровенном образе вышел на сцену ежегодной музыкальной премии «Грэмми» и показал новое тату.