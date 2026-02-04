Звезда «Горничной» попала на обложку глянца

Звезда «Горничной», актриса Аманда Сейфрид, стала лицом нового выпуска журнала Porter Magazine. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На обложке Аманда Сейфрид позировала в розовой блузе, полосатой юбке и мюлях от бренда Gucci. Волосы актрисе распустили и сделали легкий макияж с розовой помадой. На других фото она снялась в леопардовой шубе с меховым воротником, под которой продемонстрировала фигуру в нижнем белье. Съемка прошла в отеле. Актриса примерила также наряды от брендов Saint Laurent и Chloé.

В 2022 году Аманда Сейфрид в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает нормальным сниматься без нижнего белья. Сейфрид пожаловалась, что начала актерскую карьеру не в нынешнее время, когда на съемочных площадках есть специалисты, которые контролируют степень откровенности сцен и учитывают пожелания и претензии артистов и режиссеров.