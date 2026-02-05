Кэмерон Диас пришла на пресс-конференцию в полупрозрачном топе и юбке

Актриса Кэмерон Диас стала гостьей пресс-конференции Apple TV. Об этом сообщает WWD.

© Газета.Ru

53-летняя Кэмерон Диас позировала в белом полупрозрачном топе, облегающей юбке с бахромой и туфлях-лодочках на высоких каблуках. Волосы актриса уложила в низкий пучок и выпустила передние пряди, а также ей сделали макияж с розовой помадой. В кадре Диас позировала с Джоном Хиллом, Мэттом Бомером, Джоном Хиллом.

В прошлом году стало известно, что Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино. В октябре прошлого года она на саммите влиятельных женщин Fortune объяснила, что ушла из индустрии, чтобы сосредоточиться на своей семье и запустить винный бизнес.